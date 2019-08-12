وكيل محافظة سقطرى يتفقد أحوال المرضى في مستشفى خليفة بن زايد

تفقد وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي خلال زيارة عيدية مرضى في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في المحافظة. وخلال الزيارة هنئ الجريبي المرضى بعيد الاضحى المبارك .. مستمعا من المختصين في المستشفى الى سير العمل فيه والوضع الصحي لمرضى. كما حث خلالها الطاقم الطبي والفني على بدل الجهود في و تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى.

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