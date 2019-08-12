الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الأضاحي في الساحل الغربي

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، دشنت هيئة الهلال الأحمر مشروع أضاحي العيد الذي استهدف الأسر الفقيرة والنازحين وأبناء الشهداء واليتامى بالساحل الغربي.

وأوضح ممثل الهلال أن أضاحي العيد ستصل إلى 2000 أسرة فقيرة ونازحة من أهالي الساحل الغربي، ويأتي هذا الدعم وفق منظومة مساعدات متكاملة تقوم بها الهيئة في عام التسامح 2019 بهدف عون المحتاج ومساعدة اليتيم والمعسر وذوي الحاجة، ورفع المعاناة وإعادة الحياة إلى نصابها، لترجع الابتسامة لأبناء الساحل واليمن عموما.

مستفيدون من مشروع الأضاحي ثمنوا تثمينا عاليا دور الإمارات الفاعل والبناء في مساعدة أبناء الساحل في هذا الظرف العصيب.

وأضافوا أن دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر هو المنظمة الإنسانية الوحيدة التي تلبي احتياجات المواطنين الفقراء والنازحين على امتداد الساحل فلم تمضي 12 ساعة على توزيع كسوة العيد والمعونات الغذائية، حتى يصبح يوم عيد الأضحى وهلال الإمارات حاضرا مع المعسرين والنازحين بأضاحي العيد.

وأشاروا أن هذا الدور الإنساني لن ينسى لدولة الإمارات العربية السباقة دوما إلى إغاثة الملهوف وعون المحتاج.