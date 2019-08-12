2000 أسرة فقيرة تستفيد من أضاحي العيد في الساحل الغربي بدعم إماراتي

دشنت فرق الهلال الأحمر الإماراتي الميدانية مشروع أضاحي العيد الذي استهدف الأسر الفقيرة والنازحين وأبناء الشهداء واليتامى بالساحل الغربي .

وأكد ممثل الهلال الإماراتي أن أضاحي العيد ستصل إلى 2000 أسرة فقيرة ونازحة من أهالي الساحل الغربي.

ويأتي هذا الدعم وفق منظومة مساعدات متكاملة تقوم بها الهيئة في عام التسامح 2019 بهدف عون المحتاج ومساعدة اليتيم والمعسر وذوي الحاجة، ورفع المعاناة واعادة الحياة الى نصابها ، لترجع الابتسامة لأبناء الساحل واليمن عموما.

وثمن مستفيدون من مشروع الأضاحي دور الإمارات الفاعل والبناء في مساعدة أبناء الساحل في هذا الظرف العصيب.

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وأضافوا أن دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر تلبي احتياجات المواطنين الفقراء والنازحين على امتداد الساحل.

وأشاروا إلى أنه لم تمضي 12 ساعة على توزيع كسوة العيد والمعونات الغذائية ، حتى يصبح يوم عيد الأضحى، وهلال الإمارات حاضرا مع المعسرين والنازحين بأضاحي العيد.

واعتبروا أن هذا الدور الإنساني لن ينسى لدولة الإمارات العربية السباقة دوما إلى إغاثة الملهوف وعون المحتاج .