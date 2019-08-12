ناشط سياسي: هجومهم على هاني بن بريك حملة على مشروع استقلال الجنوب

أكد الناشط السياسي، صالح علي الدويل، أن "العدو يركز على الشخصية القيادية ليحطم النموذج ويخلق الإحباط العاطفي الشعبي الذي اكتسبته".
وكتب الدويل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "كل نخب الشمال تكن العداء للمجلس الانتقالي من أصغر عضو إلى أكبر قيادي، لأنه الحامل الجدي الذي يعلمون انه سيصل بالقضية إلى أفقها المنشود".
وتابع: "حملتهم على الشيخ هاني حملة على مشروع استقلال الجنوب".
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