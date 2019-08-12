جنوبيون يردون على السياسي عبدالرحمن الراشد: الجنوب دولة مسبقاُ

أثار مقال السياسي والكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد حول الاحداث الاخير في عدن كثير من السياسيين والجنوبيين والذين بدورهم ردوا على النقاط التي أوردها في مقاله الذين وصفوه عدن توصيف القضية الجنوبية بشكلها الدقيق نتيجة عدم الاطلاع الواسع.

وفي هذا الاطار قال الكاتب طه بافضل، أنه سبق وأن قام بالرد على عبدالرحمن الراشد في صحيفة السياسية الكويتية حول رؤيته غير الموضوعية للجنوب لكنه يبدو أنه لم يقرأ القضية الجنوبية بشكل متعمق وأفق واسع حسب قوله.

وأهم نقطة يرددها دائما الراشد مقارنته بين الجنوب بصومالي لاند، وهي مناطق شمال الصومال قام أبناء هذه المناطق باعلان هرجيسا عاصمة لهم بديلا عن مقديشوا بعد انهيار نظام زياد بري في 1991م، والحقيقة أن قضية الجنوب تختلف عن صوماليلاند من حيث الاساس ، فالجنوب دولة حوربت بالعتاد والصواريخ من التسعينيات و تاريخيا لم تمضي سنة الا وكان الجنوبيون يطالبون بالاستقلال.

ووصف جنوبيون أن ما يردده الراشد هو نفس الخطاب الذي يردهه الاخوان في الشمال.

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إضافة إلى كل ما ذكر فإن المجلس الانتقالي في الجنوب يعتبر حاليا ممثل للمواطنين بعد أن قاموا بتفويضة وهي بمثابة شورى واجماع حول شرعيته.

وخلال الاحداث الاخيرة في عدن قام الانتقالي بحفظ الدماء ولم يعمل على انقلاب على الشرعية، فهو ما يزال يدعو الرئيس هادي للعودة الى عدن.

كما أن الانتقالي وافق على دعوة السعودية للحوار، وتسائل جنوبيون فلو تغيرت المعادلة وكان الاصلاح محل المجلس فهل سيقبل الاخوان دعوة السعودية؟

ومع كل هذا فإن الانتقالي يعتبر حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية وليس مهددا للمنطقة مثل مليشيا الحوثي.