شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..مهدي المشاط يباغت الجميع ويبعث برسالة لولي العهد السعودي يكشف له دور هادي والجنرال الاحمر في سقوط عدن بيذه السرعة ( نص الرسالة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس المجلس السياسي للانقلابيين الحوثيين رسالة الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عقب سقوط عدن بايدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي .

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ونشر المشاط على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي رسالته التي قال فيها ( اتمنى ان يكون الوقت قد حان للتفاهم ، فمن تراهنون عليهم عجزو عن مواجهة ميليشيات ضعيفة وسلموا عدن خلال ساعات قليلة مشيرا الى ان الرئيس هادي ونائبه كانا وراء سقوط عدن لانهما لا يرغبان في العودة اليها.)

واضاف ( الحرب لن توصلنا الى اي نتيجة .. فقط ستكون سببا في هدر المزيد من الدماء وتدخلات خارجية تسبب الضرر للجميع )

من جهة اخرى اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة .

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وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب اطلع عليه مأرب برس على حساب الوزارة في تويتر. ان ”ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية“.

إلى ذلك، وجهت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، السبت، نداء طالبت فيه بتمكين الطواقم الطبية الاسعافية من الوصول إلى المناطق والأحياء لإسعاف المصابين وإخراج جثث القتلى منها، وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر.

وقالت الوزارة في بيان، ان عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إليها إما بالمنع والصد والتقييد أو عدم وجود طرق أمنة فاقم الأوضاع الصحية الإنسانية للسكان في هذه المناطق والأحياء.

وطالبت الصحة اليمنية، بفتح المستشفيات والمؤسسات الصحية التي أغلقت وتأمين وصول الإمدادات الطبية إليها وتمكين الطواقم الطبية والصحية العاملة فيها من القيام بواجبهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة الإسعافية منها وضمان حمايتها وعدم تعريضها للخطر.

وناشدت العمل على سرعة توفير المياه النقية والكهرباء وتحسين ظروف الإصحاح البيئي وضمان حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر والسماح لمن يريد منهم النزوح إلى مناطق أكثر أمانا.

كما طالبت بتجنب القصف العشوائي للأحياء السكنية وعدم استخدامها كمتاريس للعمليات المسلحة.

في غضون ذلك تساءل الكثير من الناشطين -بحسب ما رصده مأرب برس على مواقع التواصل الاجتماعي- عن اسباب الصمت الرئاسي بعد كل ماحدث في عدن ويحدث.

وتسألوا :اين الرئيس هادي وما موقفه من كل ذلك واين هي قيادة التحالف العربي، من سقوط الشرعية في عدن وانعكاس ذلك على سقوط شرعية تدخلها في اليمن؟.