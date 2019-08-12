شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومتراً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن تركيا تصر على المنطقة الأمنة في سوريا بعرض 30-40 كيلومترا.
وقال أكار في تصريح لقناة محلية: "المنطقة الآمنة في سوريا يجب أن تمتد من الحدود التركية لـ30-40 كيلومترا إلى داخل الأراضي السورية. نحن ننتظر من الولايات المتحدة الخطوات بهذا الاتجاه تحديدا".
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وأضاف أن تركيا مستعدة للعمل بشكل مستقل لإنشاء المنطقة الآمنة، وقال إن لدى أنقرة "خططا بديلة".
وفي وقت سابق، انتهت المفاوضات التركية الأمريكية إلى إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فقد توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لإنشاء، في تركيا، مركز تنسيق للعمليات المشتركة في المنطقة الآمنة المخططة لها في شمال سوريا.
هذا وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، لأنه، وفقا للحكومة السورية، يعد اعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: "سبوتنيك"
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