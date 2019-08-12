شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تقرر خفض عدد موظفيها في عدن لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرة قناة العربية خبراً عاجل ان مصادرها قالت ان الأمم المتحدة تقرر خفض عدد موظفيها في عدن ال 50% . يأتي ذلك بعد احداث عدن المتمثل بإقتحام المؤسسات والانقلاب على الشرعية في اليمن من قبل عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي.

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