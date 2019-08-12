شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365" " ينفرد بنشر أول صورة للواء الميسري والعميد الصبيحي بعد وصولهما العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري والى جانبه قائد اللواء 39 حماية رئاسية العميد الركن عبدالله الصبيحي عقب الاحداث التي شهدتها عدن . واظهرتهم الصورة و الى جانبهما مستشار الوزير الميسري الخضر جديب والعقيد سليم حيدان بعد ان نقلتهم طائرة خاصة من عدن الى الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ""الخليج 365" " ينفرد بنشر أول صورة للواء الميسري والعميد الصبيحي بعد وصولهما العاصمة السعودية الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.