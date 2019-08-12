شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يلتقي بالرئيس هادي ويطالبه بالتوقيع على هذا الأمر الخطير "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة الأنباء السعودية واس ، عن إجتماع إستثنائي بين فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي ، و سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذه الاثناء بالرياض .

وقالت الوكالة ان الاجتماع يهدف الى إستعراض لمستجدات الأوضاع الطارئة على الساحة اليمنية ، وخاصة التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن .

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ورد الان : الملك سلمان يستدعي ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد على وجه السرعة بعد ساعات من اجتماعه بالرئيس هادي ...تفاصيل وصوله الى جدة ومن كان في استقباله

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وياتي هذا الاجتماع عقب ساعات من بيان رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الذي هدد بالتصعيد ودعى لموجة عسكرية جديدة في وادي حضرموت وبيحان ومكيراس

وقالت مصادر