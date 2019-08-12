شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر تكشف عن قدوم قوة ضخمة إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في قوات النخبة الشبوانية انها بصدد تجهيز كتيبتين من قواتها لإرسالها إلى عدن. وذكرت المصادر ان قائد النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم البوحر يقوم حاليا بتجهيز كتيبتين من قوات النخبة لإرسالها الى العاصمة عدن للمساعدة في حفظ الامن، وذلك بأوامر من عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

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