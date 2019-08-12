شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة البنك المركزي ابلغت الرئاسة عدم قدرتها على العمل بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت مصادر في البنك المركزي اليمني ن قيادة البنك ابلغت الرئاسة انها لن تستطيع العمل وادارة البنك من عدن في ظل الظروف الحالية وعقب الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة.

قالت المصادر ان محافظ البنك حافظ معياد اشار الى ان الظروف التي استجدت باتت لاتمكن ادارة البنك على ممارسة مهامها.

واوضحت المصادر ان معياد طلب اعفائه من مهامه كمحافظ للبنك مشيرا الى انه قبل بالمنصب في ظل ظروف توافق كبيرة وحضور للدولة ومؤسساتها وهو ما تم اسقاطه في عدن