الزبيدي يلتقي بالقيادي سليمان الزامكي بعد محاولة قوة امنية اعتقاله

زار مساء اليوم الاثنين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي القيادي في المقاومة الجنوبية سليمان الزامكي بعد محاولة قوة امنية اختطافه. وزار الزبيدي منزل الزامكي عقب محاولة قوة امنية تتبع المجلس الانتقالي اعتقاله واقتحام منزله. وتأتي هذه الزيارة كاعادة الاعتبار للزامكي بعد عملية محاولة الاعتقال. واشار الصحفي الحامد عوض الحامد المقرب من المجلس الانتقالي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" الى ان الزيارة تقطع الطريق امام المتربصين لضرب النسيج الجنوبي.

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