الملك سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي مجمل الأحداث في اليمن

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في منى بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتناولت المحادثات بين الملك سلمان وولي عهد أبوظبي ، مجمل الأوضاع في المنطقة خاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
كما حضره من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، و نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.
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