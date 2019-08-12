شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس ”هادي” و ”محمد بن سلمان” لمناقشة إنقلاب الانتقالي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وناقش اللقاء آخر المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن من انقلاب نفذته ميليشيات المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية و الأمنية الشرعية وممارستها مختلف الجرائم بحق أبناء عدن .

آخر الاخبار الساخنة

تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس ”هادي” و ”محمد بن سلمان” لمناقشة إنقلاب الانتقالي في عدن

مصادر: حافظ معياد قدم استقالته للرئيس هادي بعد انقلاب عدن

ارتفاع جديد للعملات الأجنبية في تداولات صباح اليوم

ضاحي خلفان يهدد بقلع ”الشرعية” في اليمن ويكشف أسباب مشاركة الإمارات في التحالف العربي؟

عاجل| تحليق مكثف لطيران السعودية في سماء عدن بعد انتهاء المهلة التي اعطاها التحالف للانقلابيين

Advertisements

إندلاع إشتباكات مسلحة عنيفة في عدن (صورة + تفاصيل)

عاجل : طارق صالح يوجه ضربة موجعة للرئيس هادي ويسيطر على معسكر العمري بمنطقة باب المندب

عاجل : قيادات الشرعية تستفيق على هذه الكارثة في الحج

شاهد أول الصور من كرسي الرئاسة بمعاشيق عدن.. وكيف تعامل الانقلابيون مع صورة الرئيس هادي بعد اقتحام القصر..؟

ورد الان : الملك سلمان يستدعي ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد على وجه السرعة بعد ساعات من اجتماعه بالرئيس هادي ...تفاصيل وصوله الى جدة ومن كان في استقباله

وعبرالرئيس هادي عن تقديره وشكره العميقين للقيادة السعودية الملك سلمان وولي عهده الأمين، والموقف الحازم للمملكة إزاء ما حدث من تداعيات مؤسفة في عدن جراء انقلاب مليشيات المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه الأفعال لا تخدم إلا العدو الإيراني المتربص بالمنطقة .

وأكد الرئيس عبدربه منصور هادي على متانة العلاقات بين البلدين وما يجمع بين شعبينا من أواصر المحبة والتعاون والإخاء عمدتها الدماء الطاهرة الزكية التي امتزجت ببعضها في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي.

من جانبه رحب ولي العهد السعودي بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة قيادةً وحكومة وشعباً إلى جوار اليمن واليمنيين وحكومتهم الشرعية ورفضهم المطلق لأي ممارسات من شأنها المساس بوحدة اليمن واستهداف مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو ميليشيا المجلس الانتقالي.