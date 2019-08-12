شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: حافظ معياد قدم استقالته للرئيس هادي بعد انقلاب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، إن محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، ابلغ لرئاسة عدم استطاعته العمل وادارة البنك من عدن في ظل الظروف الحالية وعقب الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة.

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وأضافت المصادر ان محافظ البنك حافظ معياد اشار الى ان الظروف التي استجدت باتت لاتمكن ادارة البنك على ممارسة مهامها.

واوضحت المصادر ان معياد طلب اعفائه من مهامه كمحافظ للبنك مشيرا الى انه قبل بالمنصب في ظل ظروف توافق كبيرة وحضور للدولة ومؤسساتها وهو ما تم اسقاطه في عدن مؤخرا.

