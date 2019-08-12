شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد للعملات الأجنبية في تداولات صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الاثنين 12غسطس 2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. آخر الاخبار الساخنة تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس ”هادي” و ”محمد بن سلمان” لمناقشة إنقلاب الانتقالي في عدن مصادر: حافظ معياد قدم استقالته للرئيس هادي بعد انقلاب عدن ارتفاع جديد للعملات الأجنبية في تداولات صباح اليوم ضاحي خلفان يهدد بقلع ”الشرعية” في اليمن ويكشف أسباب مشاركة الإمارات في التحالف العربي؟ عاجل| تحليق مكثف لطيران السعودية في سماء عدن بعد انتهاء المهلة التي اعطاها التحالف للانقلابيين Advertisements إندلاع إشتباكات مسلحة عنيفة في عدن (صورة + تفاصيل) عاجل : طارق صالح يوجه ضربة موجعة للرئيس هادي ويسيطر على معسكر العمري بمنطقة باب المندب عاجل : قيادات الشرعية تستفيق على هذه الكارثة في الحج شاهد أول الصور من كرسي الرئاسة بمعاشيق عدن.. وكيف تعامل الانقلابيون مع صورة الرئيس هادي بعد اقتحام القصر..؟ ورد الان : الملك سلمان يستدعي ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد على وجه السرعة بعد ساعات من اجتماعه بالرئيس هادي ...تفاصيل وصوله الى جدة ومن كان في استقباله آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الاثنين. أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 579 : 587

الريال السعودي : 152 : 154.5



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