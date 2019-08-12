شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| تحليق مكثف لطيران السعودية في سماء عدن بعد انتهاء المهلة التي اعطاها التحالف للانقلابيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، بالعاصمة عدن، تحلق طيران التحالف العربي في سماء العاصمة عدن، اليوم الاثنين.

وقالت المصادر إن تحليق مكثف للطيران الحربي يواصل التحليق في سماء المدينة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها التحالف للانتقالي الجنوبي من مؤسسات الدولة في عدن.

آخر الاخبار الساخنة

تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس ”هادي” و ”محمد بن سلمان” لمناقشة إنقلاب الانتقالي في عدن

مصادر: حافظ معياد قدم استقالته للرئيس هادي بعد انقلاب عدن

ارتفاع جديد للعملات الأجنبية في تداولات صباح اليوم

ضاحي خلفان يهدد بقلع ”الشرعية” في اليمن ويكشف أسباب مشاركة الإمارات في التحالف العربي؟

عاجل| تحليق مكثف لطيران السعودية في سماء عدن بعد انتهاء المهلة التي اعطاها التحالف للانقلابيين

Advertisements

إندلاع إشتباكات مسلحة عنيفة في عدن (صورة + تفاصيل)

عاجل : طارق صالح يوجه ضربة موجعة للرئيس هادي ويسيطر على معسكر العمري بمنطقة باب المندب

عاجل : قيادات الشرعية تستفيق على هذه الكارثة في الحج

شاهد أول الصور من كرسي الرئاسة بمعاشيق عدن.. وكيف تعامل الانقلابيون مع صورة الرئيس هادي بعد اقتحام القصر..؟

ورد الان : الملك سلمان يستدعي ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد على وجه السرعة بعد ساعات من اجتماعه بالرئيس هادي ...تفاصيل وصوله الى جدة ومن كان في استقباله

ويأتي هذا التحليق بعد يوم من قصف مقاتلات التحالف لمواقع الانتقالي الجنوبي التي انقلبت على الشرعية في عدن.

