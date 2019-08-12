إندلاع إشتباكات مسلحة عنيفة في عدن (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أندلعت اليوم إشتباكات مسلحة عنيفة ، بين عناصر من مليشيات " الإنتقالي " ومواطنين في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية لـ " المنارة نت " أن أطقم عسكرية إماراتية على متنها عناصر متمردة ورشاشات أقتحمت حي السعادة بعدن ، وحاولت اقتحام منزل القيادي الجنوبي سليمان الزامكي، مما دفع أهالي الحي إلا صدها ومواجهتها بالأسلحة النارية، وأجبروها على الانسحاب.

وأوضحت المصادر أن عملية إقتحام حي السعادة تسببت بحالة هلع شديدة في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن في الحي وبقية الأحياء المجاورة له.



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