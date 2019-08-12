شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسؤول رفيع يرمي استقالته للرئيس هادي بعد انقلاب عدن .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص) المغرد السعودي الشهير “مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية ويكشف المخطط السري “لابن سلمان وابن زايد” الجديد في اليمن... تفاصيل سرية تنشر لاول مرة

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