شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك اماراتي مفاجئ رفيع المستوى تجاه السعودية بعد انقلاب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى جدة اليوم الاثنين.

ولم ترد تفاصيل اكثر حتى الان (الثالثة عصرا)عن سبب الزيارة المفاجئة وما اذا كانت مرتبطة بملف اليمن وتحديدا ما حدث في عدن من مؤخرا من انقلاب مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.

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- عاجل : أول تحرك اماراتي مفاجئ رفيع المستوى تجاه السعودية بعد انقلاب عدن

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واكتفت وسائل اعلام سعودية واماراتية بحسب ما رصده مأرب برس، بالاشارة الى ان بن زايد وصل جدة وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي.

وتعد هذه الزيارة، الأولى بعد التطورات الميدانية التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن.

كما تأتي غداة استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، لبحث آخر التطورات في مدينة عدن.