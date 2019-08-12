شاهد أول الصور من كرسي الرئاسة بمعاشيق عدن.. وكيف تعامل الانقلابيون مع صورة الرئيس هادي بعد اقتحام القصر..؟

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عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي الجنوبي عادل اليافعي صورة من داخل قصر معاشيق بعد اقتحامه من قبل قوات الانتقالي وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “القوات المسلحة الجنوبية في قصر اليمامة بمنطقة معاشيق بعد تحريره من حزب الاصلاح وتبقى صورة والدنا الرئيس هادي عالية فوق رؤوس أولاده وفوق المعسكرات المحررة “. وكان مصدر قال إن قوات المجلس الانتقالي سيطرت على قصر معاشيق بعد انسحاب القوات السعودية والسودانية من حمايته.

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