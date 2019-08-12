شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلق على انقلاب الانفصاليين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت تركيا موقفها من الأحداث الأخيرة في عدن، التي أفضت إلى انقلاب انفصاليين وموالين للإمارات على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة.

ووفقا لبيان رسمي لوزارة الخارجية التركية، فإن تركيا تعرب عن "قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن اليمنية (جنوبا) خلال الأيام الأخيرة".

وأكد البيان دعم تركيا لجهود توفير الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرارها في دعم جميع الجهود الدولية التي أجريت من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة البلاد.

وأضافت الأحد: "نشعر بقلق بالغ من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن اليمنية في الأيام الأخيرة، التي أودت بحياة أو جرح العديد من إخواننا اليمنيين".

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واعتبر بيان الخارجية أنه "من المؤسف للغاية استمرار المصادمات المسلحة خلال عيد الأضحى المبارك، الذي من المفترض أن تسود فيه مشاعر السلام والصداقة والتضامن".

ودعا جميع الأطراف في اليمن إلى "الامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد والبحث عن حلول للمشاكل من خلال الحوار".

يشار إلى أن 40 مدنيا قتلوا وأصيب 260 آخرون بجراح جراء الاشتباكات في عدن التي اندلعت في الثامن من الشهر الجاري، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في اليمن.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف عن شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.

والسبت الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة "انقلابا".

