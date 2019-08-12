شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادات الشرعية تستفيق على هذه الكارثة في الحج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استفاقت محافظة لحج صباح اليوم على عناصر عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي منتشرة في المحافظة .
وأكدت مصادر محلية لـ يمن فويس أن أولى مهام هذه العناصر والتي تتبع صالح السيد تمثلت في مداهمة منزل العميد فهمي مانع قائد القوات الخاصة في المحافظة المعين من قبل نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية .
ولم يستبعد أن تقوم العناصر بأعمال مماثلة خلال الساعات القادمة لمنازل مناوئيهم في سلوك شببه بالسلوك الحوثي المشين ضد خصومه .
وطالب المصدر عقلاء المجلس الانتقالي بالتدخل وانهاء مثل هذه الاعمال المشينة .
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