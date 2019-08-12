تصاعد المواجهات مع ميليشيا الحوثي في حجة

كشفت مصادر محلية، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.

وقالت المصادر، إن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الإرهابية دارت شرق مديرية حيران بالمحافظة.

وأضافت المصادر، أن المواجهات اندلعت إثر هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع لقوات الجيش في المديرية.

وأكدت أن المواجهات التي استمرت لساعات، واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات.

وأشارت إلى أن تبادلاً للقصف المدفعي العنيف دار بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، عقب المواجهات.