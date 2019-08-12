كشفت مصادر محلية، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.
وقالت المصادر، إن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الإرهابية دارت شرق مديرية حيران بالمحافظة.
وأضافت المصادر، أن المواجهات اندلعت إثر هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع لقوات الجيش في المديرية.
وأكدت أن المواجهات التي استمرت لساعات، واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات.
وأشارت إلى أن تبادلاً للقصف المدفعي العنيف دار بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، عقب المواجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر تصاعد المواجهات مع ميليشيا الحوثي في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.