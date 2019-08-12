أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: مدن جنوبية تحتفل بالنصر في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/410873 مصادر: الانتقالي يُعد قائمة عن ممارسات الإصلاح تحت غطاء الشرعية الكشف عن معلومات بشأن خلافات الحوثية التي أدت إلى مقتل شقيق زعيمهم إعلامي لبناني يتحدث عن انشقاقات الحوثي وتقصير "الشرعية" بجناحها الإخواني عضوان الأحمدي: قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي ماذا قال أفراد القوات الإماراتية المرابطين باليمن بمناسبة عيد الأضحى؟ الحوثية تعيش في هلع بعد مقتل إبراهيم الحوثي بمُسدس كاتم للصوت استئناف الرحلات من مطار عدن وإليه ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت مقتل إبراهيم الحوثي.. التصفيات الداخلية تقتحم الدائرة الصلبة Advertisements تعرف على درجات الحرارة في المحافظات الإمارات في اليمن.. دعم وتحرير وتثبيت أمن حجة.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات شرق حيران مصدر: عملية تصفية شقيق زعيم المليشيا ستخلق آثارا عميقة في البيت الحوثي اليافعي: الانتقالي الجنوبي رقم صعب ومن المستحيل تجاوزه الشطيري: لهذا السبب التف شعب الجنوب حول المجلس الانتقالي "البحسني" يقوم بزيارات لعدد من الألوية العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية ننشر أبرز ما قاله محافظ حضرموت لدى زيارته اليوم لعدد من الألوية العسكرية صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح الجيش الوطني يسقط طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي في حجة

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