شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى ضحايا الملياردير الأمريكي المنتحر “جيفري إبشتاين” تكشف كيف استدارجها عندما كانت طفلة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على أقوال إحدى ضحايا الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين، الذي انتحر ليلًا في زنزانته في سجن مانهاتن الفيدرالي، بعد اعتقاله بتهمة الاتجار الجنسي للقصر. وأفادت الصحيفة أن “جينيفر أراوز” التي تبلغ من العمر ٣٢ عامًا ، قد تعرضت للاعتداء عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، بعد أن تعرفت عليها إحدى النساء الآتي استأجرهن الملياردير لاستدراج القاصرات إلى منزله.

حيث أخبرتها المرأة بأنها تعرف رجلًا طيبًا يدعى جيفري إبشتاين يمكنه مساعدتها، وبعد ذلك أخذتها إلى قصره لقضاء سهرة ماجنة تنتهي بأخذها إلى غرفة نومه التي خصصها للقاصرات في منزله. يُذكر أن جيفري إبشتاين يعد من أقرب الأصدقاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن تم احتجازه بعد إدانته في قضايا إغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة.





Attorney Lisa Bloom: "On behalf of the victims I represent, we would have preferred [Jeffrey Epstein] lived to face justice. Our civil cases can still proceed against his estate. Victims deserve to be made whole for the lifelong damage he caused. We’re just getting started." — MSNBC (@MSNBC) August 10, 2019

Rep. Ocasio-Cortez: "We need answers. Lots of them."

Attorney Lisa Bloom calls on Jeffrey Epstein's estate to freeze his assets "so his victims can get full and fair compensation for the lifelong injuries he's caused them." pic.twitter.com/g9xMs0fiEp — MSNBC (@MSNBC) August 10, 2019

Attorney Lisa Bloom calls on Jeffrey Epstein's estate to freeze his assets "so his victims can get full and fair compensation for the lifelong injuries he's caused them."

Attorney Lisa Bloom calls on Jeffrey Epstein's estate to freeze his assets "so his victims can get full and fair compensation for the lifelong injuries he's caused them." pic.twitter.com/g9xMs0fiEp — MSNBC (@MSNBC) August 10, 2019

Attorney Lisa Bloom calls on Jeffrey Epstein's estate to freeze his assets "so his victims can get full and fair compensation for the lifelong injuries he's caused them." pic.twitter.com/g9xMs0fiEp — MSNBC (@MSNBC) August 10, 2019

