شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تكشف حقيقة مقتل العميد مهران القباطي في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفى علي منتصر، السكرتير الإعلامي للعميد مهران القباطي، قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، التابع للحكومة اليمنية في عدن، الأحد، أنباء عن مقتله، قائلًا إنه ”في مكان آمن“
وفي وقت سابق أمس، تداولت مواقع إخبارية، أنباء عن مقتل القباطي، إثر المواجهات العسكرية التي شهدتها عاصمة اليمن المؤقتة خلال الأيام الماضية، بين ألوية الحماية الرئاسية، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال منتصر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن العميد القباطي الآن ”في مكان آمن“ رافضًا الكشف عن ذلك المكان.
وأعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر السبت، الاستلاء على معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في عدن، بعد مواجهات عنيفة، فيما لف الغموض مصير قائده القباطي.
ويتهم جنوبيون القباطي بأنه كان رأس حربة الإخوان المنضوين تحت ”الشرعية“؛ بهدف السيطرة والتمكن من عدن، منذ أن ترك قبل فترة جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية ”بأوامر من نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر“.
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