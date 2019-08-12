حجة.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات شرق حيران

منيت مليشيا الحوثي بخسائر كبيرة في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، اليوم الإثنين، آب 12، 2019.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة بين المليشيا وقوات الجيش ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة، دارت شرق مديرية حيران بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت إثر هجوم شنته المليشيا الحوثية على مواقع لقوات الجيش في المديرية.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وأشارت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف، بين المليشيا والقوات الحكومية، أعقب المواجهات.