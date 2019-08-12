أكد القائم بأعمال مدير مطار عدن عبدالرقيب العمري استئناف الرحلات من مطار عدن وإليه بعد توقف مؤقت منذ أربعة أيام بسبب الأحداث العسكرية في عدن.

وأشارفي تصريح صحفي لوسائل الإعلام الى أن مطار عدن الدولي عاود العمل أمام حركة الطيران منذ ظهر امس الأحد وهو بكامل تجهيزاته الفنية والأمنية والملاحية. وتقدم العمري بخالص عبارات الشكر والتقدير للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي الذين حرصوا كل الحرص على سلامة مطار عدن الدولي وضرورة استئناف العمل بالمطار لتخفيف معاناة المسافرين.

وحث العمري جميع العاملين في المطار وشركات الطيران العاملة في المطار للعودة إلى العمل ومباشرة الدوام، وعلى جميع مديري الإدارات والجهات العاملة في المطار إلزام الموظفين والعاملين بالحضور ومباشرة أعمالهم وفقاً لجداول المناوبات وبرنامج الرحلات المعد لذلك.

بدورها، أعلنت شركة طيران يمنية خاصة استعدادها لاستئناف رحلاتها المتجهة من والى مطار عدن الدولي ابتداء من يوم السبت القادم. وأفادت شركة طيران الملكة بلقيس بأن رحلتها الأولى بعد التوقف، السبت القادم، ستكون بخط سير الخرطوم عدن عمان عدن الخرطوم في حال حصول الرحلة على التصاريح اللازمة.