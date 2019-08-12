ماذا قال أفراد القوات الإماراتية المرابطين باليمن بمناسبة عيد الأضحى؟

سلطت وسائل إعلام إماراتية الضوء على ما قاله أفراد القوات الإماراتية المرابطة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفق متابعة "الخليج 365"، وفع منتسبو القوات المسلحة الإماراتية المرابطون بميادين المجد والفداء والتضحية، على أرض اليمن، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات العظيم، وأسر الشهداء الأبرار، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعوا الله جلّ شأنه، أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، ودول العالم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة، على شعب الإمارات الكريم بالخير والتقدم والرخاء.

وأكد منتسبو قواتنا المسلحة، المرابطون بساحات المجد، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات «وام»، ثباتهم وبأسهم على كل مواقع الرباط، ملتزمين بنهجهم الأصيل، حملة لأمانة مقدسة تصنع محطات مضيئة من تاريخ أمتنا المشرف، مجددين العهد على أن يبقوا حصن الوطن المنيع، ملتزمين بقسمهم وعهدهم، ليكونوا دائماً حملة رسالة نصرة القضايا العادلة، المدافعين عن الحق ونصرة الضعيف، وقهر كل متكبر وظالم.

وقال جنودنا وهم يدافعون عن أشقائهم في اليمن: «نعاهد القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بأن ندافع عن الوطن والذود عن حماه، ونحمي مسيرة التنمية والمكتسبات الوطنية بالغالي والنفيس». مؤكدين الوفاء لشهداء الوطن الأبرار وتضحياتهم الطاهرة في الدفاع عن القضايا العادلة وأمن المنطقة، والوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة الطامعين.

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ورفع سيف محمد، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقال: «نجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، بأن نكون على العهد دائماً حاملين راية الوطن عالياً نفتديها بالغالي والنفيس، لتبقى خفاقة شامخة».

وهنأ ناصر راشد، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وقال: «نعاهد القيادة وشعب الإمارات على أن نكون على العهد حماة للوطن ودرعه الحصينة، ونعيد الحق لأهله وننصر المستضعفين والوقوف إلى جانب الأشقاء مهما تطلب ذلك من تضحيات». وتوجه منصور محمد، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار وقال: «نجدد العهد للوطن والقيادة بأن نجسد قيم ومبادئ الإمارات القائمة على التسامح والعدل والسلام والتعايش دائماً وإعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم».

وقال حاتم سعيد: «في هذه المناسبة المباركة نجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وأن نكون على العهد دائماً نحمل راية الوطن عالياً ونفتديها بالغالي والنفيس، لتبقى خفاقة شامخة».

وتقدم مطر علي، بأخلص التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وقال: «نحن أبناء قواتنا المسلحة صانعي الملاحم البطولية في الدفاع عن قضايا الوطن ونصرة المستضعفين، نعاهد لتبقى منارة خالدة للأجيال، وأمثلة حية أبد الدهر على حب الوطن والبذل».