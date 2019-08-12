صحيفة: الحوثيون والقاعدة وداعش والإخوان والجزيرة يُحاولون استغلال أحداث عدن

طالبت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها بعنوان" تحكيم العقل" الأطراف اليمنية في عدن، مطالبة بتحكيم العقل وتغليب الحوار لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة، لاسيما وأن المتربصين من الانقلابيين "الحوثيين" والإرهابيين من "القاعدة" و"داعش" وجماعات أخرى يحاولون استغلال ما يحدث لتفريق الشعب، من خلال سرد الأكاذيب عبر أبواق "الجزيرة" والطبول الإخوانية عن وجود خلاف بين "الشرعية" و"التحالف".

وأكدت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - ان ما يحدث على الأرض، مؤشر خطير يهدد الهدف الأساسي للشرعية وتحالف دعم الشرعية المتمثل في إنهاء انقلاب "الحوثيين" والقضاء على الجماعات الإرهابية.. والاحتكام إلى السلاح خارج هذا الهدف، إنما يهدد المدنيين الأبرياء من دون أن يحقق نتائج سوى خدمة الانقلابيين والإرهابيين في تهديد أمن البلاد والعباد.

ولفتت "الاتحاد " الى ان الإمارات ومن منطلق حرصها شريكاً فاعلاً في التحالف، تدعو وتؤكد باستمرار على التهدئة وعدم التصعيد وحشد وحدة الصف من خلال الحوار الجاد والمسؤول بين جميع الأطراف حتى لا يتم الابتعاد عن الهدف الأساس وهو مواجهة "الحوثيين" ومحاولاتهم لاستغلال ما يحدث في التحريض وإشعال الفتنة. والمملكة العربية السعودية في قيادتها لـ"التحالف" بادرت إلى دعوة جميع الأطراف إلى اجتماع في جدة لتذليل جميع الخلافات.

وشددت صحيفة الاتحاد في ختام افتتاحيتها على ضرورة تغليب الحوار في أي مشكلات داخلية أياً كانت..و المرحلة دقيقة، وتتطلب من جميع اليمنيين في عدن تحكيم العقل والدفع باتجاه التهدئة، من منطلق الموقف الواحد الذي يتصدى لـ"الحوثيين" وغيرهم من الإرهابيين ويمهد الطريق للمبعوث الأممي مارتن جريفيث للمضي في دفع جهود الحل السياسي إلى الأمام.