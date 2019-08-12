شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طارئة للرئيس هادي والحكومة الشرعية قبيل المشاركة في اجتماع ”جدة” العاجل..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر نخبة من السياسيين اليمنيين والعرب الرئاسة اليمنية الشرعية من تداعيات كارثية في حال قبلت الاخيرة بالجلوس على طاولة واحدة للحوار مع الانقلابيين في عدن وهو ما يتم الترتيب له بعقد اجتماع عاجل بجدة السعودية .

واعتبر عدد من السياسيين في تصريحات متفرقة لقناة الجزيرة أن قبول الشرعية الحوار مع الانقلابيين والمشاركة في اجتماع جدة التي دعت اليه السعودية سيمثل ضربة قاصمة للشرعية واشتراك لها في تسهيل مخطط تفكيك اليمن والانتقال الى المحاصصة المناطقية على غرار ما هو قائم في لبنان العراق.