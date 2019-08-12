شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين قوات من المقاومة الجنوبية وقوات طارق صالح بمعسكر العمري بذباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مساء امس اشتباكات محدودة بين قوات من المقاومة الجنوبية وقوات تابعة للعميد طارق محمد صالح. واندلعت الاشتباكات بين الطرفين على خلفية محاولة قوات طارق السيطرة على المعسكر. وقال مصدر ميداني ان القوات الموالية لطارق انسحبت لاحقا.

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