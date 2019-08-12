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معركة الرمز "971" و966" تتصاعد في "تويتر" بعد انقلاب عدن

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عدن - ياسمين التهامي - أثار انقلاب عدن الذي نفذته مليشيات مدعومة إماراتيا، ضد الحكومة المدعومة سعوديا، جدلا واسعا بين مواطني الدولتين عبر "تويتر".

وفجر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أزمة بتباهيه برمز دولته "971"، معتبرا أنها صاحبة القرار الأول في المنطقة.

وهاجم مغردون سعوديون، الإمارات بشكل علني، في مئات التغريدات، ليؤكدوا علو كعب الرمز "966" في المنطقة، بحسب رأيهم.

وعلق المعارض السعودي عمر الزهراني على التوتر الحاصل، بالقول إن موقف ما يعرف بـ"الذباب الإلكتروني" مما يجري، لا يزال غير واضحا.

وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية؟".
 

واستدل مغردون سعوديون على تفوق بلدهم في المعركة غير المعلنة ضد الإمارات، بإعلان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات، قبول الانسحاب من عدن.

 

 

 

لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن ، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة السعودية موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية ؟— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) 

 

الناشر مذيع في #قناة_أشياء_لا_تُصدّق، ومعيد النشر موظف سابق في قناة #العربية.
الزبدة: القوم يشتكون من غدر #الإمارات!
في قاف! pic.twitter.com/1m2UrDFcNc— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) 

 

الرمز الدولي 971 له احترامه وتقديره ولكن ليس في القضايا التي تهم الرمز 966 .
اليمن ووحدة اليمن ليست "لعبة سياسيّة" وإنما قضية "هويّة ووجود" لاتقبل المملكة فيها الألاعيب والمراوغات والتعامل معها سيكون جدّيًا على أرض الواقع قبل منصّات الإعلام.
..#عدن_شرعية_بالقوة_العسكريةpic.twitter.com/0c9HotR9ER— وليد السليمان (@WL90ED) 

 

@Dhahi_Khalfan الرمز الدولي 966 ياابو فارس حاكم الجزيرة العربية ،وكلمته مسموعه pic.twitter.com/oMMMeR2Bzm— انا وبس (@Cold_war20) 

 

لايصح الا الصحيح 

لاتلعب مع الرمز الدولي +966 لأن لعبنا يجرح وأنت مو قده ولا كفو له ?? https://t.co/MY3MO6XjbB— دلال السبر (@dalal_dd21) 

 

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و كأن لك في الامر رأي ؛ اذا امر سلمان يتم التنفيذ فوراً ؛ الرمز +966 مركز القوى في الشرق الاوسط اذا قال فعل— فائز ????#MBS (@fzfooooz) 

 

سامح الله الرمز 966 لولاه ماتسوى قرش ، وثق فيكم وشارككم وانتم خونة https://t.co/SoB7fIWXMg— Baybars Abdul Wahid (@hino99883) 

 

هل سنرى من الرمز 966 صابرين عليكم 20 سنه للرمز 971
ولا هياط بس— Mr.shmr (@mr_shmr) 

 

لا تفرحوا كثيرا ستعود الامور الى نصابها وصاحب الرمز 971 تمادى كثيرا وأظهر عدائه للرمز 966 و 967.— حسن هديس (@h_hodis) 

 

الرمز 971 اصبح من يقود 966 https://t.co/eq38DOwSGA— Abdu Ansari (@AbduAnsari5) 

 

#خادم_الحرمين_الشريفين

ما ادري ليش تذكرت الرمز الدولي 971— s (@xax000000) 

 

الرمز 971 وبس ، الباقي كلام فاضي— Noor (@Emely82703006) https://twitter.com/Emely82703006/status/1160553550973419525?ref_src=twsrc%5Etfw

 

لكن اصحاب الرمز 971+ يجزمون بانهم اذا قالوا فعلوا وهو ما شاهدناه في اليمن فعلا
كان 971+ قائداً و 966+ هو التابع مع الاسف— أحمد حسين العود (@a_aloud) 

 

الرمز الدولي 971 شغال صح ومايهمه غير مصلحته pic.twitter.com/ed0AZU0Tc4— M. A. M (@Reflect_25) 

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