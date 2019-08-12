شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الرمز "971" و966" تتصاعد في "تويتر" بعد انقلاب عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار انقلاب عدن الذي نفذته مليشيات مدعومة إماراتيا، ضد الحكومة المدعومة سعوديا، جدلا واسعا بين مواطني الدولتين عبر "تويتر".
وفجر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أزمة بتباهيه برمز دولته "971"، معتبرا أنها صاحبة القرار الأول في المنطقة.
وهاجم مغردون سعوديون، الإمارات بشكل علني، في مئات التغريدات، ليؤكدوا علو كعب الرمز "966" في المنطقة، بحسب رأيهم.
وعلق المعارض السعودي عمر الزهراني على التوتر الحاصل، بالقول إن موقف ما يعرف بـ"الذباب الإلكتروني" مما يجري، لا يزال غير واضحا.
وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة السعودية موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية؟".
واستدل مغردون سعوديون على تفوق بلدهم في المعركة غير المعلنة ضد الإمارات، بإعلان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات، قبول الانسحاب من عدن.
لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن ، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة السعودية موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية ؟— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7)
لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن ، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة السعودية موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية ؟— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) August 11, 2019
الناشر مذيع في #قناة_أشياء_لا_تُصدّق، ومعيد النشر موظف سابق في قناة #العربية.
الزبدة: القوم يشتكون من غدر #الإمارات!
في قاف! pic.twitter.com/1m2UrDFcNc— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty)
الناشر مذيع في #قناة_أشياء_لا_تُصدّق، ومعيد النشر موظف سابق في قناة #العربية.— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) August 11, 2019
الزبدة: القوم يشتكون من غدر #الإمارات!
في قاف! pic.twitter.com/1m2UrDFcNc
الرمز الدولي 971 له احترامه وتقديره ولكن ليس في القضايا التي تهم الرمز 966 .
اليمن ووحدة اليمن ليست "لعبة سياسيّة" وإنما قضية "هويّة ووجود" لاتقبل المملكة فيها الألاعيب والمراوغات والتعامل معها سيكون جدّيًا على أرض الواقع قبل منصّات الإعلام.
..#عدن_شرعية_بالقوة_العسكريةpic.twitter.com/0c9HotR9ER— وليد السليمان (@WL90ED)
الرمز الدولي 971 له احترامه وتقديره ولكن ليس في القضايا التي تهم الرمز 966 .— وليد السليمان (@WL90ED) August 11, 2019
اليمن ووحدة اليمن ليست "لعبة سياسيّة" وإنما قضية "هويّة ووجود" لاتقبل المملكة فيها الألاعيب والمراوغات والتعامل معها سيكون جدّيًا على أرض الواقع قبل منصّات الإعلام.
..#عدن_شرعية_بالقوة_العسكرية pic.twitter.com/0c9HotR9ER
@Dhahi_Khalfan الرمز الدولي 966 ياابو فارس حاكم الجزيرة العربية ،وكلمته مسموعه pic.twitter.com/oMMMeR2Bzm— انا وبس (@Cold_war20)
@Dhahi_Khalfan الرمز الدولي 966 ياابو فارس حاكم الجزيرة العربية ،وكلمته مسموعه pic.twitter.com/oMMMeR2Bzm— انا وبس (@Cold_war20) August 11, 2019
لايصح الا الصحيح
لاتلعب مع الرمز الدولي +966 لأن لعبنا يجرح وأنت مو قده ولا كفو له ?? https://t.co/MY3MO6XjbB— دلال السبر (@dalal_dd21)
لايصح الا الصحيح— دلال السبر (@dalal_dd21) August 11, 2019
لاتلعب مع الرمز الدولي +966 لأن لعبنا يجرح وأنت مو قده ولا كفو له 😉 https://t.co/MY3MO6XjbB
و كأن لك في الامر رأي ؛ اذا امر سلمان يتم التنفيذ فوراً ؛ الرمز +966 مركز القوى في الشرق الاوسط اذا قال فعل— فائز ????#MBS (@fzfooooz)
و كأن لك في الامر رأي ؛ اذا امر سلمان يتم التنفيذ فوراً ؛ الرمز +966 مركز القوى في الشرق الاوسط اذا قال فعل— فائز 🇸🇦#MBS (@fzfooooz) August 11, 2019
سامح الله الرمز 966 لولاه ماتسوى قرش ، وثق فيكم وشارككم وانتم خونة https://t.co/SoB7fIWXMg— Baybars Abdul Wahid (@hino99883)
سامح الله الرمز 966 لولاه ماتسوى قرش ، وثق فيكم وشارككم وانتم خونة https://t.co/SoB7fIWXMg— Baybars Abdul Wahid (@hino99883) August 11, 2019
هل سنرى من الرمز 966 صابرين عليكم 20 سنه للرمز 971
ولا هياط بس— Mr.shmr (@mr_shmr)
هل سنرى من الرمز ٩٦٦ صابرين عليكم ٢٠ سنه للرمز ٩٧١— Mr.shmr (@mr_shmr) August 11, 2019
ولا هياط بس
لا تفرحوا كثيرا ستعود الامور الى نصابها وصاحب الرمز 971 تمادى كثيرا وأظهر عدائه للرمز 966 و 967.— حسن هديس (@h_hodis)
لا تفرحوا كثيرا ستعود الامور الى نصابها وصاحب الرمز 971 تمادى كثيرا وأظهر عدائه للرمز 966 و 967.— حسن هديس (@h_hodis) August 11, 2019
الرمز 971 اصبح من يقود 966 https://t.co/eq38DOwSGA— Abdu Ansari (@AbduAnsari5)
الرمز 971 اصبح من يقود 966 https://t.co/eq38DOwSGA— Abdu Ansari (@AbduAnsari5) August 11, 2019
#خادم_الحرمين_الشريفين
ما ادري ليش تذكرت الرمز الدولي 971— s (@xax000000)
#خادم_الحرمين_الشريفين— s (@xax000000) August 11, 2019
ما ادري ليش تذكرت الرمز الدولي 971
الرمز 971 وبس ، الباقي كلام فاضي— Noor (@Emely82703006) https://twitter.com/Emely82703006/status/1160553550973419525?ref_src=twsrc%5Etfw
لكن اصحاب الرمز 971+ يجزمون بانهم اذا قالوا فعلوا وهو ما شاهدناه في اليمن فعلا
كان 971+ قائداً و 966+ هو التابع مع الاسف— أحمد حسين العود (@a_aloud)
لكن اصحاب الرمز 971+ يجزمون بانهم اذا قالوا فعلوا وهو ما شاهدناه في اليمن فعلا— أحمد حسين العود (@a_aloud) August 11, 2019
كان 971+ قائداً و 966+ هو التابع مع الاسف
الرمز الدولي 971 شغال صح ومايهمه غير مصلحته pic.twitter.com/ed0AZU0Tc4— M. A. M (@Reflect_25)
الرمز الدولي 971 شغال صح ومايهمه غير مصلحته pic.twitter.com/ed0AZU0Tc4— M. A. M (@Reflect_25) August 11, 2019
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