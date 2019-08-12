شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الرمز "971" و966" تتصاعد في "تويتر" بعد انقلاب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار انقلاب عدن الذي نفذته مليشيات مدعومة إماراتيا، ضد الحكومة المدعومة سعوديا، جدلا واسعا بين مواطني الدولتين عبر "تويتر".

وفجر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أزمة بتباهيه برمز دولته "971"، معتبرا أنها صاحبة القرار الأول في المنطقة.

وهاجم مغردون سعوديون، الإمارات بشكل علني، في مئات التغريدات، ليؤكدوا علو كعب الرمز "966" في المنطقة، بحسب رأيهم.

وعلق المعارض السعودي عمر الزهراني على التوتر الحاصل، بالقول إن موقف ما يعرف بـ"الذباب الإلكتروني" مما يجري، لا يزال غير واضحا.

وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة السعودية موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية؟".



واستدل مغردون سعوديون على تفوق بلدهم في المعركة غير المعلنة ضد الإمارات، بإعلان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات، قبول الانسحاب من عدن.

لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن ، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة السعودية موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية ؟— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) لأول مرة منذ سنوات أشاهد تخبطا في الرأي (الذبابي) السعودي تجاه الإمارات وما يحدث في عدن ، فهل هذا دليل على عدم حسم الحكومة السعودية موقفها بشكل قاطع !؟ أم هو دليل على اختراق إماراتي مهول للآلة الذبابية السعودية ؟ — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) August 11, 2019

الناشر مذيع في #قناة_أشياء_لا_تُصدّق، ومعيد النشر موظف سابق في قناة #العربية.

الزبدة: القوم يشتكون من غدر #الإمارات!

في قاف! pic.twitter.com/1m2UrDFcNc— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) الناشر مذيع في #قناة_أشياء_لا_تُصدّق، ومعيد النشر موظف سابق في قناة #العربية.

الزبدة: القوم يشتكون من غدر #الإمارات!

في قاف! pic.twitter.com/1m2UrDFcNc — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) August 11, 2019

الرمز الدولي 971 له احترامه وتقديره ولكن ليس في القضايا التي تهم الرمز 966 .

اليمن ووحدة اليمن ليست "لعبة سياسيّة" وإنما قضية "هويّة ووجود" لاتقبل المملكة فيها الألاعيب والمراوغات والتعامل معها سيكون جدّيًا على أرض الواقع قبل منصّات الإعلام.

..#عدن_شرعية_بالقوة_العسكريةpic.twitter.com/0c9HotR9ER— وليد السليمان (@WL90ED) الرمز الدولي 971 له احترامه وتقديره ولكن ليس في القضايا التي تهم الرمز 966 .

اليمن ووحدة اليمن ليست "لعبة سياسيّة" وإنما قضية "هويّة ووجود" لاتقبل المملكة فيها الألاعيب والمراوغات والتعامل معها سيكون جدّيًا على أرض الواقع قبل منصّات الإعلام.

..#عدن_شرعية_بالقوة_العسكرية pic.twitter.com/0c9HotR9ER — وليد السليمان (@WL90ED) August 11, 2019

@Dhahi_Khalfan الرمز الدولي 966 ياابو فارس حاكم الجزيرة العربية ،وكلمته مسموعه pic.twitter.com/oMMMeR2Bzm— انا وبس (@Cold_war20) @Dhahi_Khalfan الرمز الدولي 966 ياابو فارس حاكم الجزيرة العربية ،وكلمته مسموعه pic.twitter.com/oMMMeR2Bzm — انا وبس (@Cold_war20) August 11, 2019

لايصح الا الصحيح لاتلعب مع الرمز الدولي +966 لأن لعبنا يجرح وأنت مو قده ولا كفو له ?? https://t.co/MY3MO6XjbB— دلال السبر (@dalal_dd21) لايصح الا الصحيح



لاتلعب مع الرمز الدولي +966 لأن لعبنا يجرح وأنت مو قده ولا كفو له 😉 https://t.co/MY3MO6XjbB — دلال السبر (@dalal_dd21) August 11, 2019

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و كأن لك في الامر رأي ؛ اذا امر سلمان يتم التنفيذ فوراً ؛ الرمز +966 مركز القوى في الشرق الاوسط اذا قال فعل— فائز ????#MBS (@fzfooooz) و كأن لك في الامر رأي ؛ اذا امر سلمان يتم التنفيذ فوراً ؛ الرمز +966 مركز القوى في الشرق الاوسط اذا قال فعل — فائز 🇸🇦#MBS (@fzfooooz) August 11, 2019

سامح الله الرمز 966 لولاه ماتسوى قرش ، وثق فيكم وشارككم وانتم خونة https://t.co/SoB7fIWXMg— Baybars Abdul Wahid (@hino99883) سامح الله الرمز 966 لولاه ماتسوى قرش ، وثق فيكم وشارككم وانتم خونة https://t.co/SoB7fIWXMg — Baybars Abdul Wahid (@hino99883) August 11, 2019

هل سنرى من الرمز 966 صابرين عليكم 20 سنه للرمز 971

ولا هياط بس— Mr.shmr (@mr_shmr) هل سنرى من الرمز ٩٦٦ صابرين عليكم ٢٠ سنه للرمز ٩٧١

ولا هياط بس — Mr.shmr (@mr_shmr) August 11, 2019

لا تفرحوا كثيرا ستعود الامور الى نصابها وصاحب الرمز 971 تمادى كثيرا وأظهر عدائه للرمز 966 و 967.— حسن هديس (@h_hodis) لا تفرحوا كثيرا ستعود الامور الى نصابها وصاحب الرمز 971 تمادى كثيرا وأظهر عدائه للرمز 966 و 967. — حسن هديس (@h_hodis) August 11, 2019

الرمز 971 اصبح من يقود 966 https://t.co/eq38DOwSGA— Abdu Ansari (@AbduAnsari5) الرمز 971 اصبح من يقود 966 https://t.co/eq38DOwSGA — Abdu Ansari (@AbduAnsari5) August 11, 2019

#خادم_الحرمين_الشريفين ما ادري ليش تذكرت الرمز الدولي 971— s (@xax000000) #خادم_الحرمين_الشريفين



ما ادري ليش تذكرت الرمز الدولي 971 — s (@xax000000) August 11, 2019

الرمز 971 وبس ، الباقي كلام فاضي— Noor (@Emely82703006) https://twitter.com/Emely82703006/status/1160553550973419525?ref_src=twsrc%5Etfw

لكن اصحاب الرمز 971+ يجزمون بانهم اذا قالوا فعلوا وهو ما شاهدناه في اليمن فعلا

كان 971+ قائداً و 966+ هو التابع مع الاسف— أحمد حسين العود (@a_aloud) لكن اصحاب الرمز 971+ يجزمون بانهم اذا قالوا فعلوا وهو ما شاهدناه في اليمن فعلا

كان 971+ قائداً و 966+ هو التابع مع الاسف — أحمد حسين العود (@a_aloud) August 11, 2019