شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة حشد قوات اللواء الاول حماية رئاسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عسكرية انه وبناء على توجيهات سعودية بدات مساء يوم أمس اعادة حشد قوات اللواء الاول حماية رئاسية.



وقال مصدر في قيادة اللواء ان قيادة اللواء وجهت استدعاء لكافة افراد اللواء للوصول الى مقره والبدء باعادة الانتشار.



وبحسب المصدر فقد تكفل التحالف العربي بقيادة السعودية بتجهيزات اللواء كاملة.