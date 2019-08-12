شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ليست إماراتية.. مدرعات تابعة لدولة خليجية تدخل قصر معاشيق بعدن الآن ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت قوات سعودية، بعد مغرب اليوم، قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة عدن، والذي تتولى قوة من الحزام الامني حماية بوابته الخارجية.

ونقل عدن تايم: انه تم مشاهدة 3 مدرعات سعودية تدخل قصر #معاشيق ، قدمت من مقر التحالف العربي في مدينة الشعب غرب عدن.

وكانت ذات القوات السعودية شوهدت عصر أمس تغادر القصر قبل ساعات من انسحاب 200 جندي من قوات الحماية الرئاسية التي كانت تتولى حراسته.

واعلن التحالف انه سيتولى استلام المواقع التي سيطرت عليها قوات الانتقالي والحزام الامني.