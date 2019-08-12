شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن توكل كرمان تشن اعنف هجوم على الرئيس هادي ...وتصفه بالخائن والتافه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت الناشطة الحقوقية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلامآآآ في سلسة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن "الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون السعودية ويحذرونها من مشروع الامارات وكأن ما تفعله الامارات في اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!! هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!" وذلك تعليقاً على الأحداث في عدنâ€‹

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ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!

هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا! — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

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Tawakkol Karman✔@TawakkolKarman

ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!

هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!

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ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!

هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا! — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

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ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!

هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا! Advertisements — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

وأضافت في تغريدة أخرى "الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة السعودية من جريمة تفتيت اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها! أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا!" وذلك إستنكاراً للقمة المستعجلة في جدة التي أقيمت حول مستجدات أحداث عدن

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الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة السعودية من جريمة تفتيت اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!

أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا!آ

ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!

هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا! — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

">

Tawakkol Karman✔@TawakkolKarman

·

ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!

هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا! — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!

هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!

الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!

أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

">

Tawakkol Karman✔@TawakkolKarman

الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمنوتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!

أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا!

الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!

أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019 /photo/1

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الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!

أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

Twitter Ads info and privacy

الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!

أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019

وكررت هذه الآراء في مداخلة لها على قناة الجزيرة حيث أكدت على أن السعودية هي من أسقطت عدن وأنها الفاعل الأول في تدمير اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي وأضافت أن السعودية هي من قادت التحالف لتعيد الشرعية اليمنية وتقف في مواجهة ميليشا الحوثي ضد الشرعية اليمنية وضد الدولة اليمنية وهي من توافق على كل إجراءات الإمارات منذ اللحظة الأولى ومنع الرئيس الشرعي من عودته إلى اليمن

الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام #الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي pic.twitter.com/mvDF44MOrC — الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) August 11, 2019

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الجزيرة - الخليج✔@AJA_Gulf

الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام#الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي

الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام #الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي pic.twitter.com/mvDF44MOrC — الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) August 11, 2019

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الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام #الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي pic.twitter.com/mvDF44MOrC — الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) August 11, 2019

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