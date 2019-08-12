- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن توكل كرمان تشن اعنف هجوم على الرئيس هادي ...وتصفه بالخائن والتافه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت الناشطة الحقوقية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلامآآآ في سلسة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن "الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون السعودية ويحذرونها من مشروع الامارات وكأن ما تفعله الامارات في اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!! هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!" وذلك تعليقاً على الأحداث في عدنâ€‹
أخبار قد تهمك :
">
ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!
Tawakkol Karman✔@TawakkolKarman
ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!
هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!
ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!
ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!
هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!
Advertisements— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
وأضافت في تغريدة أخرى "الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة السعودية من جريمة تفتيت اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها! أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا!" وذلك إستنكاراً للقمة المستعجلة في جدة التي أقيمت حول مستجدات أحداث عدن
آ
الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة السعودية من جريمة تفتيت اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!
أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا!آ
">
ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!
Tawakkol Karman✔@TawakkolKarman
·
ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!
ومن الذين يمشون على أربع من اليمنيين أولئك الذين ينصحون #السعودية ويحذرونها من مشروع #الإمارات، وكأن ما تفعله الامارات في #اليمن ليس بتخطيط واشراف وارادة مشتركة مع السعودية!!
هؤلاء جبناء يزيفون الوعي ويشاركون بفاعلية بتفتيت وطنهم ومن كان منهم متنفذا فهو خائن لمصلحة وطنه العليا!
">
الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey
Tawakkol Karman✔@TawakkolKarman
الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمنوتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!
أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا!
/photo/1
الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey
الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey
الخائن هادي فاقد الشرعية والمشروعية التقى اليوم المجرم سلمان لتبرئة #السعودية من جريمة تفتيت #اليمن وتدميرها،لم يبق من شرعية هذا التافه الا مايشرعن للعدوان تفتيت البلاد وتدميرها وتبرئة السعودية من جرائمها!— Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 11, 2019
أيها الخائن هذا كل ماتبقى من شرعيتك قبل ان تتخلص منك قرن الشيطان نهائيا! pic.twitter.com/A8vxqhLSey
وكررت هذه الآراء في مداخلة لها على قناة الجزيرة حيث أكدت على أن السعودية هي من أسقطت عدن وأنها الفاعل الأول في تدمير اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي وأضافت أن السعودية هي من قادت التحالف لتعيد الشرعية اليمنية وتقف في مواجهة ميليشا الحوثي ضد الشرعية اليمنية وضد الدولة اليمنية وهي من توافق على كل إجراءات الإمارات منذ اللحظة الأولى ومنع الرئيس الشرعي من عودته إلى اليمن
">
الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام #الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي pic.twitter.com/mvDF44MOrC— الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) August 11, 2019
الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام#الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي
الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام #الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي pic.twitter.com/mvDF44MOrC— الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) August 11, 2019
الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام #الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي pic.twitter.com/mvDF44MOrC— الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) August 11, 2019
الناشطة اليمنية توكل كرمان: #السعودية هي الفاعل الأول في تدمير #اليمن وإسقاطه وتمزيقه، واتهام #الإمارات فقط عبارة عن تغطية على المجرم الحقيقي pic.twitter.com/mvDF44MOrC— الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) August 11, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر توكل كرمان تشن اعنف هجوم على الرئيس هادي ...وتصفه بالخائن والتافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.