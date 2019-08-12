ورد الآن : طائرة سعودية تقل قادة المجلس الانتقالي الى الرياض ...تفاصيل جديدة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية ان طائرة سعودية ستقل قيادة المجلس الانتقالي للمملكة العربية السعودية ونقل المصدر عن تشكيل حكومة نصف اعضائها من المجلس الانتقالي وفق قرار المملكة وباتفاق مع الشرعية. أخبار قد تهمك : Advertisements

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