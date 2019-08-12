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عدن - ياسمين التهامي - تجاهل نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي دعوات التحالف وخاصة السعودية بالتهدئة والتمسك بوحدة اليمن وانسحاب قوات الانتقالي من المواقع التي استولت عليها بعد فتنة عدن.

وقال بن بريك في تغريده له عبر حسابه الشخصي قبل قليل رصدها أبابيل نت: أرجو ألا ينسى الجنوبيون والعالم عفو الرئيس عيدروس الزبيدي العام وأمانه لمن شارك ضد القوات الجنوبية وشعب الجنوب من الجنوبيين في ألوية ما يسمى بالحرس الرئاسي والميسري نفسه كذلك ، بل وخروجهم بسلاحهم الشخصي وحفظ كرامتهم.

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- عاجل : بن بريك يتجاهل بيان التحالف العربي ويوجه دعوة عاجلة قبل قليل لكل الجنوبيين الموالين للحكومة الشرعية

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واضاف: ونهيب بكل المسؤولين الجنوبيين عسكريين ومدنيين اللحوق بشعبهم.

وسبق وقال هاني بن بريك صباح اليوم الاحد في خطبة العيد "لا تهددونا بالقصف الجوي .. الحوثي صمد 5 سنوات وهو عميل لإيران أما نحن فأصحاب عقيدة" في اشارة واضحة الى استعداده للحرب مع السعودية التي ينظر إليها كقائدة التحالف وانها ترفض انقلاب الإنتقالي في عدن.

وتحدى هاني بن بريك قيادة التحالف العربي ممثلة بالملك سلمان ورفض اي انسحاب كما جاء في بيان التحالف العربي. كما قال السكرتير الخاص لعيدروس الزبيدي في تغريدة على تويتر متحدياً التحالف "لا يوجد اي انسحاب ولا احد ينسحب من ارضه".