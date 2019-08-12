شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خصروف يعود للواجهة ...اطلق وصفاً جديداً على "الدنبوع " ..سخرية ام استجداء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مدير دائرة التوجيه المعنوي الذي تم اقالته قبل ايام ، على تداعيات أحداث العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. وقصد محسن خصروف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال في تغريدته "لو أن هادي بياع جغرافيا لما حصل ما حصل".

الجدير بالذكر ان خصروف واحد من عتاولة الفساد داخل مؤسسة الجيش



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