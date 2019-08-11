وردنا الآن ...هادي والجنرال الأحمر يغادران الرياض

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements صل الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الأحد إلى مدينة مكة المكرمة للقاء خاص بالملك سلمان بن عبدالعزيز. وأفادت مصادر مطلعة عن استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

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