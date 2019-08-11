شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ...قرار جمهوري ينهي العلاقات اليمنية - الاماراتية رسمياً ويلغي اي دور اماراتي في التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements شف مستشار وزارة الاعلام اليمنية، مختار الأرحبي، عن قرار رئاسي وشيك بسحب السفير اليمني لدى الامارات وطرد السفير الاماراتي باليمن، احتجاجاً على انقلاب المجلس الانتقالي الممول اماراتياً على مؤسسات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن..

وقال الرحبي في تغريدة جديدة - رصدها "بويمن"- قبل قليل عبر حسابه بتويتر، إنه "من المتوقع أن يتم سحب السفير اليمني في الإمارات وطرد السفير الإماراتي لدى اليمن احتجاجا على دعم الانقلاب في عدن".

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