شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد للتو..سكان عدن يعثرون على كنز لا يقدر بثمن ( صورة تكشف كيف هجم فقراء عدن على الكنز الثمين ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شوهد . العشرات منذ ساعات الصباح وبعد صلاة عيد الاضحى المبارك العشرات من البلاطجة يعتلون سلسلة الجبال المطلة على قصر معاشيق بغرض النزول الى ثكنات ومساكن الحماية لغرض السرقة والنهب.



وكانت جماعات مماثلة قد استطاعت ليلة امس نهب كميات من الاسلحة والعتاد والذخائر والسيارات المصفحة من ساحة حقات بمعاشيق بعد قرار توقف اطلاق النار وانسحاب قوات الانتقالي . شهود عيان اكدو ليمن الغد انهم شاهدو الناهبين وهم يتجولو بالمصفحات والسيارات المنهوبة في شوارع كريتر ، ولم تجد تلك الجماعات اي رادع مما استمرت العملية نهارا جهارا.

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