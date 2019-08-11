شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يضع حداً لكل التكهنات ويكشف قبل قليل عن تفاصيل مقتل شقيق عبد الملك الحوثي بصنعاء ...من القاتل؟ كيف ؟ اين ؟ لماذا ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاحد (قبل قليل)، أن عملية تصفية شقيق زعيم المليشيا تمت في أحد معاقلهم في حي حدة في صنعاء .

وأوضح التحالف في بيان، اطلع عليه "المشهد اليمني" ان ابراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة.

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واشار التحالف الى ان خلافات بين قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية وراء مقتل شقيق زعيم المليشيا، لان القيادات الحوثية الإرهابية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات قتل وسحل.

وكانت المليشيا أعلنت عن مقتل ابراهيم الحوثي تمت على يد أحد عناصر النظام السابق.

وتضاربت المعلومات حول مقتل ابراهيم الحوثي، والتي يرجح أن مقتله تم بتصفية داخلية بين عناصر مليشيا الحوثي في إطار الصراع على السلطة والثروة.