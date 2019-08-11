شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة دولية تكشف تفاصيل جديدة و”صادمة” لطريقة اغتيال ”شقيق عبدالملك الحوثي” داخل منزله في منطقة حدة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر يمني واسع الاطلاع لـ"الأناضول" إن شقيق زعيم جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) عبدالملك الحوثي اُغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الجماعة مقتل إبراهيم الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة.

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- وكالة دولية تكشف تفاصيل جديدة و”صادمة” لطريقة اغتيال ”شقيق عبدالملك الحوثي” داخل منزله في منطقة حدة؟





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وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن إبراهيم بدر الدين الحوثي «اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته»، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر البيان أن الداخلية «لن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع» .

ولم يورِد البيان مزيداً من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.