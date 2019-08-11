شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستبق وصول قادة الانقلاب وتحدد سقف المفاوضات بشكل صادم للأخيرين..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد الملك سلمان اليوم الاحد موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والوقوف الى جانب اليمن واستقراره ورفض كل ما يهدد أمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي .

كما اعلن وقوفه ضد ممارسات مايسمى المجلس الانتقالي التي قال انها تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، و رفض المملكة لكل ما من شأنه تقويض مؤسسات الدولة داعياً الى رص الصفوف وتفويت الفرصة على كل المتربصين باليمن منوهاً إلى العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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وقالت وكالة سبأ انه تم استعراض عدداً من القضايا والموضوعات في اليمن خلال القمة السعودية اليمنية التي جمعت الملك سلمان مع قيادات الشرعية اليوم في مكة ، وبالأخص منها تلك الأحداث المؤسفة التي آلت إليها الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن على إثر انقلاب الميليشيات المسلحة للمجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة و مهاجمتها للمؤسسات العامة و الخاصة و ارتكابها جرائم بحق أبناء محافظة عدن.

وأثنى رئيس الجمهورية على الموقف الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تميز به من مسؤولية وحزم لرفض هذا الانقلاب على مؤسسات الشرعية والتأكيد على موقف المملكة الثابت الداعم للشرعية ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد الرئيس بأن هذه المواقف الأخوية تجسد ما يجمع بلدينا الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني وأياديه المختلفة في الشمال و الجنوب الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معبراً عن تقدير اليمنيين لهذه المواقف الصادقة التي ستظل حاضرة في الأذهان وفي ذاكرة الجيل العربي.