شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : انتشار عسكري وشيك لقوات التحالف بعدن ..واعلان مفاجي لـ" بن زايد " يكشف عن تراجع ابو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكد التحالف العربي ان قوات التحالف هي من ستقوم بتأمين كافة المواقع التي ستنسحب منها ميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات.

واشار مصدر مسئول في التحالف في تصريحات له قبل قليل أن عملية الانسحاب ستتم قبل انعقاد اجتماع الرياض الذي دعت اليه السعودية.

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من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ان الإمارات شريك فاعل في التحالف العربي الى جانب السعودية.