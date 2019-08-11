شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مصدر عسكري .. يكشف حقيقة سقوط 37 موقعاً تابعاً لقوات الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مصدر عسكري مسئول في محور الجوف يوم امس السبت ، حقيقة مزاعم مليشيات الحوثي الانقلابية السيطرة على عشرات المواقع التابعة لقوات الجيش اليمني في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
ونفى المصدر لمأرب برس مزاعم ما اعلنه ما يسمى المتحدث الرسمي للمليشيا عن سيطرتهم على مواقع في جبهه السليله بمديرية خب والشعف.
أخبار قد تهمك :
وقال المصدر : «ان المليشيا ورغم تركيزها على الهجمات المتكرره على جبهه السليله الا انهم يعودون في كل مرة يجرون قتلاهم ورائهم وذلك بفضل يقظة الابطال من مقاتلي محور الجوف الصامدين في الخطوط الامامية في مواجهة المشروع السلالي الايراني».
واكد المصدر ان« مقاتلي الجيش الوطني في محور الجوف مصرين على استكمال تحرير ماتبقى من مديريه خب والشعف».
وكان الحوثيون اعلنوا الايام الماضية، السيطرة على 37 موقعاً في عملية هجومية للمليشيات.
وزعم المتحدث العسكري للحوثيين المدعو يحيى سريع، أن "قواتهم تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على 37 موقعاً في خب والشعف بالجوف قبالة نجران في عملية هجومية نفذها مقاتلوا الجماعة.
مارب برس
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري .. يكشف حقيقة سقوط 37 موقعاً تابعاً لقوات الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.