يحدث الآن في العاصمة المؤقتة عدن ..(تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك : Advertisements حلق في هذه الأثناء طائرات التحالف العربي في سماء العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصادر محلية في تصريحات صحفية منذ عدة ساعات وطيران التحالف يقوم بالتحليق في سماء عدن وذلك لمراقبة عملية انسحاب مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي من المعسكرات والمقرات الحكومية. ونفذ طيران التحالف عدة غارات لاجبار مليشيات "الانتقالي" على الانسحاب من معسكرات قوات الحماية الرئاسية ومؤسسات الدولة بعدن.

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